۸۰ گروه از مسئولان استان امروز ضمن دیدار با ۳۲۰ خانواده شهید، عهد و پیمانشان را با شهدا مستحکم‌تر و بر ادامه راهشان تاکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئولان استان در این دیدار‌ها ضمن دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا برخی مسائل و مشکلاتشان را نیز بررسی و پیگیری کردند.

استاندار یزد ضمن دلجویی از خانواده آن شهید سرافراز بر ادامه راه شهدا تاکید کرد و گفت: رسالت ما پاسداری از خون شهدای عزیزی است که جان خود را برای دفاع از این مرز و بوم فدا کرده‌اند.



بابایی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم مسائل و مشکلات مرتبط با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را در اسرع وقت رسیدگی و پیگیری کنیم.

