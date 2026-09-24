به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان سردشت با حضور در منزل شهید والامقام «محمد احسان خضری» با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان سردشت با حضور در منزل شهید والامقام «محمد احسان خضری» با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

فرماندار سردشت در این دیدار با تأکید بر جایگاه رفیع شهادت، گفت: شهدا مظهر عظمت و حیات جاویدان هستند؛ آنان جان خود را در راه قرآن و اسلام فدا کردند و امروز همه ما مدیون این فداکاری بزرگ هستیم.

ریباز میرزایی افزود: خانواده شهدا با صبر و ایثار خود، ادامه‌دهنده راه شهیدان هستند و تکریم این خانواده‌ها وظیفه‌ای همگانی است.

در این دیدار، یاد و خاطره شهید محمد احسان خضری که در ۱۹ سالگی بر اثر بمباران هوایی رژیم صهیونیستی در اسفندماه ۴۰۴ به شهادت رسیده بود، گرامی داشته شد و از صبر، ایثار و فداکاری خانواده این شهید تجلیل به عمل آمد.