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دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: امروز ایران در این شرایط استوار و سربلند مانده است. وقتی میگوییم ایران پیروز شده است، به این معناست که دشمنان در اجرای نقشههایشان شکست خوردهاند و امروز برگ برنده در دست ایرانیان است. منطق ایران، منطق جهانپسند است؛ ما از سرزمین، مکتب و آیین خود دفاع کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مدرسه کانون اصلی رشد، شکوفایی استعدادها و ساختن آینده میهن اسلامی است و حضور باانگیزه معلمان و دانشآموزان در سنگر علم و دانش ضامن پیشرفت همهجانبه کشور است.
محمود امانی طهرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علوم و معارف اسلامی کشور که به میزبانی مدرسه دخترانه حجاب ناحیه یک شهر ری برگزار شد، گفت: همه مسئولان کشور، وزارت آموزش و پرورش، خیرین و خانوادههای دانشآموزان دست به دست هم دادهاند تا امروز بچههای ایران با شور و نشاط و علاقه در کلاسهای درس حاضر شوند.
امانی تأکید کرد: مدرسه کانون اصلی رشد، شکوفایی استعدادها و ساختن آینده میهن اسلامی است و حضور باانگیزه معلمان و دانشآموزان در سنگر علم و دانش، ضامن پیشرفت همهجانبه کشور است.
وی افزود: قائد شهید امت، حضرت آیتالله خامنهای، رهبری بینظیر برای انقلاب اسلامی ایران بود. در تاریخ ایران چنین رهبری با این درجه از علم، معرفت، بینش، آگاهی، احاطه به سیاست، ادبیات، فقه و تاریخ و ... نداشتهایم.
امانی افزود: رهبری که دلش برای تکتک بچههای ایران میتپید و بیشترین تلاش خود را کرد که ایران را از نظر علمی به قله افتخار برساند. آینده این کشور روشن و امیدبخش است و انشاءالله با همت و تلاش دانشمندان جوانی که در این کشور رشد و نمو کردهاند، در بسیاری از زمینهها جزو کشورهای درجهیک دنیا در علم، صنعت، فناوری و تولید خواهیم بود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سفارش رهبر شهید برای بچههایی که در مدرسه هستند، همان کلمهای است که امروز در پیام جدید رهبر معظم انقلاب بیان شده است؛ کلیدواژه آن «خودافزایی» و یا «دانشافزایی» است؛ یعنی خود را باید در تمام زمینهها ارتقا دهیم. در زمینه آموزش و پرورش خیلیها زحمت میکشند که بچهها بیایند آرام روی صندلی مدارس بنشینند و این راه را ادامه دهند.
وی افزود: یک عدهای خارج از مرزها، نقشه اصلیشان این بود که ایران را به یک خرابهای تبدیل کنند که تا سالهای سال نتواند کمر راست کند و عقبمانده بماند. آنها خواهان پیشرفت و ارتقای بچههای این سرزمین نیستند، ولی مردم و مسئولان ایستادند و راه امام عزیز را ادامه دادند.
امانی تصریح کرد: امروز ایران در این شرایط استوار و سربلند مانده است. وقتی میگوییم ایران پیروز شده است، به این معناست که دشمنان در اجرای نقشههایشان شکست خوردهاند و امروز برگ برنده در دست ایرانیان است. منطق ایران، منطق جهانپسند است؛ ما از سرزمین، مکتب و آیین خود دفاع کردیم.
وی اظهار کرد: امسال ۱۶.۵ میلیون دانشآموز در کلاسهای درس حضور پیدا کردهاند. این یک آمار قابل افتخار است. ضریب پوشش تحصیلی در کشور از تمام سالهای گذشته بیشتر است. یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی داریم. همه خانوادهها، معلمان و مدیران و مسئولان تلاش کردند که امروز شما در کلاسهای درس حضور پیدا کنید.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه ابراز کرد: ۱۳۲۰ مدرسه در جنگ آسیب دیده است که با همت و تلاش و مشارکت مردم، همه این مدارس به چرخه آموزشی برگشتهاند و آماده ارائه خدمات آموزشی و تربیتی هستند.
وی تأکید کرد: دولت وفاق ملی توجه و تمرکز ویژهای بر حوزه آموزش و پرورش دارد. رئیسجمهور نهتنها با تشکیل منظم جلسات تخصصی و صدور دستورات مؤکد، جایگاهی راهبردی برای نظام تعلیم و تربیت قائل هستند، بلکه موضوعاتی بنیادین همچون نهضت مدرسهسازی، ارتقای همهجانبه کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی ـ تربیتی را در صدر اولویتهای ملی قرار دادهاند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: آنچه که در وزارت آموزش و پرورش امروز میگذرد، همه آن به امید تکتک شما بچههاست. در دوره ابتدایی تغییر کتابهای درسی بر مبنای شایستگی در دست اقدام داریم. مبنای شایستگی یعنی آن زمینههایی که یک انسان برای رشد متعالی که در سند تحول بنیادین توصیف کرده، آماده شود و به موازات آن در دورههای تحصیلی دیگر، آمادهسازی محتوا و بهبود موردی کتابهای درسی را در دست اقدام داریم.
امانی تأکید کرد: همه اینها برای این است که شما بچهها بیایید مدرسه و در درجه اول دوستان خود را ببینید و بعد دوست پیدا کنید و این دوستها سرمایه زندگیتان خواهند بود و بعد مهارت سبک زندگی کردن و چیزهای جدیدی یاد بگیرید تا در مسیر زندگی موفق شوید.
وی با اشاره به اینکه در دورههای تحصیلی یک ایران خوب و قوی طراحی شده است، اظهار کرد: هدف کلی معلمان، مدیران و آموزش و پرورش این است که یک انسان خوب بسازند. دنیا بیش از هر چیزی به آدمهای خوب و دوستدار صلح، آرامش و زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر نیاز دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: از سعی، تلاش و کوشش همه همکاران عزیز در سراسر کشور و نیروهای کشوری و لشکری آرامش و آسایش را برای کشورمان به ارمغان میآورند، تشکر و قدردانی میکنم.
در پایان این مراسم، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نواخته شد و حاضران با حضور در جمع صمیمی دانشآموزان و معلمان دبیرستان حجاب، سال تحصیلی جدید را با آرزوی موفقیت و سرآمدی برای آیندهسازان ایران اسلامی آغاز کردند.