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همزمان با آغاز سال تحصیلی، در مجموع ۱۱۱ بسته از بازیهای تعاملی و حرکتی «تپش» در سطح کانونهای فرهنگیتربیتی استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان از توزیع ۱۱۱ بسته بازیهای گروهی و تعاملی «تپش» در کانونهای فرهنگیتربیتی استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف تقویت نشاط، مشارکت اجتماعی و پویایی دانشآموزان در مدارس مورد استفاده قرار میگیرد.
قاسمعلی قنبری در مراسم توزیع این بستهها افزود: در مجموع ۱۱۱ بسته از بازیهای تعاملی و حرکتی «تپش» در سطح کانونهای فرهنگیتربیتی استان توزیع شده است.
وی گفت: این بازیها با هدف ایجاد نشاط و شادابی در محیطهای آموزشی، تقویت روحیه همکاری و افزایش مشارکت دانشآموزان طراحی شدهاند و میتوانند در پویایی فضای تربیتی مدارس نقش مؤثری داشته باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به نقش کانونهای فرهنگیتربیتی در اجرای این طرح گفت: کانونها مسئولیت انتقال و استقرار تجهیزات در مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی را برعهده دارند تا دانشآموزان بتوانند از ظرفیت این بازیها در برنامههای مختلف بهرهمند شوند.
قنبری ادامه داد: استفاده از بازیهای گروهی و تعاملی، علاوه بر ایجاد فضای شاد و بانشاط، فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات اجتماعی، کار گروهی، مشارکت و حضور فعال دانشآموزان در فعالیتهای تربیتی فراهم میکند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از این تجهیزات گفت: انتظار میرود مدیران مدارس با برنامهریزی مناسب، زمینه بهرهمندی حداکثری دانشآموزان از تجهیزات «تپش» را در طول سال تحصیلی فراهم کنند.
به گفته قنبری، همزمان با آغاز سال تحصیلی و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و ارتقای ساحتهای ۶ گانه تربیتی، طرح «کاروان مهر» با تجهیز کانونهای فرهنگیتربیتی استان به بستههای بازی گروهی «تپش» اجرا شده است.