

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم مدیران باشگاه و در راستای حفظ ثبات فنی تیم کشتی فرنگی استقلال قم، قرارداد روح‌الله میکائیلی برای یک فصل دیگر تمدید شد تا این مربی باتجربه همچنان هدایت آبی‌پوشان را بر عهده داشته باشد.

میکائیلی که از مربیان باسابقه و شناخته‌شده کشتی فرنگی ایران محسوب می‌شود، پس از عملکرد موفق خود در فصل گذشته و کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر، بار دیگر مورد اعتماد مدیران باشگاه قرار گرفت و همکاری‌اش با استقلال قم ادامه یافت.

بر این اساس روح‌الله میکائیلی در فصل جدید نیز سکان هدایت تیم کشتی فرنگی استقلال قم را در اختیار خواهد داشت و آبی‌پوشان با حفظ کادر فنی خود، برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو و دفاع از عنوان قهرمانی آماده می‌شوند.