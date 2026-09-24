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فیلمهای سینمایی «آسمان غرب» و «آبادان یازده ۶۰»، از شبکه سه و پویانمایی «ماجراهای نوید»، از شبکه نهال پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دو فیلم سینمایی «آسمان غرب» و «آبادان یازده ۶۰» در گونه جنگی، جمعه ۳ مهر از شبکه سه پخش میشود.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: در روزهای آغاز جنگ ایران و عراق، دشمن قصد دارد از مرز قصرشیرین به خاک ایران تجاوز کند. اما شهید شیرودی که حضور در میدان جنگ را به بودن در کنار خانواده ترجیح میدهد فوری به ستاد نیروی هوایی کرمانشاه میرود. او در آنجا درمییابد که به دستور بنیصدر هیچکس حق پرواز در آسمان غرب را ندارد و ...
ساعت ۸:۳۰ هم فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت پخش می شود.
«آبادان یازده ۶۰» روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیروهای عراقی است که ...
مجموعه نمایشی «ماجراهای نوید» با محوریت بازگشت دانشآموزان به مدرسه و تقویت شوق حضور در فضای آموزش، در ایام بازگشایی مدارس از شبکه نهال پخش میشود.
این مجموعه نمایشی در قالب هفت قسمت ۲۵ دقیقهای تولید شده و با حضور بازیگران و شخصیتهای عروسکی، داستانی را برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت میکند.
داستان این مجموعه در جریان یک عملیات تعقیب و جستوجو پیش میرود و «ماجراهای نوید» با محوریت پویش «همکلاسی»، موضوع بازگشت دانشآموزان به مدرسه را دنبال میکند.
این مجموعه به کارگردانی احسان مهدی و تهیهکنندگی محمدرضا فرزادمهر تولید شده و فاطمه امینی و احسان مهدی از بازیگران آن هستند.
«ماجراهای نوید» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش و ساعت ۲۱ بازپخش می شود.
همچنین یک نماهنگ ویژه با موضوع بازگشت دانشآموزان به مدرسه و با محوریت پویش ملی «همکلاسی» با صدای نوید و احسان تولید شده است که در ایام بازگشایی مدارس از شبکههای سیما پخش می شود.
پویش ملی «همکلاسی» با هدف ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در دانشآموزان و خانوادهها برای بازگشت به مدرسه و حضور در فضای آموزش، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر دنبال میشود.