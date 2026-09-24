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نخستین دوره مسابقات کشتی خردسالان استان همدان با عنوان «جام آیندهسازان»، بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای کشتیگیر استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علیرضا کرمی، دبیر هیئت کشتی استان همدان گفت: این دوره از رقابتها با هدف شناسایی استعدادهای برتر کشتی ردههای پایه استان، به مدت دو روز در سالن شهید سلیمانی در حال برگزاری است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آینده این نونهالان افزود: نفرات برگزیده این مسابقات در اردوهای مربوطه زیر نظر مربیان مجرب و کاردان به آمادگی کامل خواهند رسید تا سال آینده در مسابقات استعدادهای برتر کشور به عنوان نمایندگان استان همدان حضور پیدا کنند.