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هواشناسی از وزش بادهای ۱۲۰ روزه و احتمال وقوع طوفان گرد وخاک در شمال سیستان و بلوچستان از اوایل وقت شنبه تا بعدازظهر یکشنبه، چهارم تا پنجم مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در این مدت شاهد وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک خواهند بود.
محسن حیدری افزود: در محورهای زاهدان– زابل و زابل– نهبندان نیز به دلیل خیزش گرد وخاک، کاهش دید افقی پیشبینی میشود و احتمال اختلال در تردد وجود دارد.
وی ادامه داد: در زاهدان و مناطق مرکزی و شرقی استان نیز در برخی ساعات افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.
حیدری با اشاره به مخاطرات این سامانه جوی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت استحکامبخشی گلخانهها، سقفهای موقت و سازههای تبلیغاتی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی به بخش کشاورزی شد.