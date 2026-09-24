وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد: جامعه جهانی چهره مقتدر و مصمم ایران و کلام متین و منطقی نماینده کشورمان را پشت تریبون این سازمان دید و شنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ستار هاشمی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: امروز جامعه جهانی، چهره مقتدر و مصمم ایران را پشت تریبون سازمان ملل متحد دید و کلام متین و منطقی نماینده سربلند ایران را شنید.

وی در ادامه این یادداشت افزود: رئیس‌جمهور محترم و محبوب ما با صلابت و قدرت، نطقی تاریخی داشت تا طنین حقانیت و مشروعیت دفاع جانانهٔ ایران در سراسر جهان طنین‌انداز گردد.