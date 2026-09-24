به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش نخبگانی عالم تمدن ساز با حضور مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی و علمای اهل سنت در پیرانشهر برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمدسعید آزاد موسوی با اشاره به اینکه مولفه‌های تمدن ساز براساس اندیشه‌های رهبر شهید تعریف می شود افزود: ابعاد مختلف اندیشه‌های تمدن‌ساز امام شهید از سوی اندیشمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تبیین مبانی فکری تمدن نوین اسلامی افزود: این همایش‌ها فرصتی ارزشمند برای بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های تمدن‌سازی، تبیین اندیشه‌های تمدن ساز امام شهید (قدس سره) و تبادل نظر میان اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان است.

وی اضافه کرد: امروز یکی از وظایف ما مقابله با تهدیدات دشمن استکباری است و باید مواظب توطئه‌های دشمنان برای بر هم زدن وحدت جامعه اسلامی باشیم چرا که یکی از مسائل مهم جامعه اسلامی حفظ وحدت در بین مسلمین است.