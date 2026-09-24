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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در برخی مناطق استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی و کاهش دید ناشی از مه رقیق در جادههای مواصلاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی استقرار جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی و کاهش دید ناشی از مه رقیق در جادههای مواصلاتی خواهد شد.
وی افزود: سپس از شنبه تا سه شنبه با کاسته شدن از شدت آن، فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.
سبزه زاری تصریح کرد: همچنین طی امروز تا اواخر روز یکشنبه سرعت وزش باد در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: طی امروز و فردا روند کاهش دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی بیان داشت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۸.۷ و ایذه با دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۳ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.