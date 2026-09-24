معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت:در شهرستان عجب شیر سالانه بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن گردو تولید می‌شود که با این میزان تولید رتبه نخست تولید گردو در استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدمهدی برومندی در آیین برداشت گردوی شهرستان عجب‌شیر بر ضرورت نوسازی باغ‌ها، تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی، توسعه گیاهان دارویی و حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای در این شهرستان تاکید و اظهار کرد: وجود سه هزار و ۲۸۷ هکتار باغ گردو در عجب شیر ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه باغداری نوین است.

وی گفت:عجب‌شیر از مناطق مستعد باغبانی کشور است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، ظرفیت‌های موجود را در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و اقتصادی شدن تولید هدایت کرد.

برومندی تغییر رویکرد در مدیریت باغ‌های عجب شیر را ضروری خواند و افزود: حرکت از باغداری سنتی به سمت باغداری نوین و اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و اجرای طرح‌هایی مانند فراز، اصلاح ساختار باغ‌ها، توسعه روش‌های نوین تولید و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند نقش مهمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان عجب‌شیر در حوزه باغبانی، نوسازی باغ‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی حمایت خواهد کرد گفت: با عمل به اهداف و طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت‌های این منطقه بیش از پیش در مسیر تولید پایدار و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برومندی سطح زیر کشت و میزان تولید گردو در شهرستان عجب‌شیر را بسیار خوب توصیف و اضافه کرد: در این شهرستان سالانه بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن گردو تولید می‌شود که با این میزان تولید، رتبه نخست تولید گردو در استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از نظر سطح زیرکشت گردو رتبه سوم و از نظر میزان تولید این محصول رتبه چهارم کشور را دارد گفت: این ویژگی نشان دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه محصولات باغی و ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بیشتر از این مزیت است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نوسازی باغ‌های گردو و اجرای طرح سرشاخه‌کاری را از برنامه‌های مهم توسعه باغبانی شهرستان عجب‌شیر برشمرد و گفت: اصلاح و جوان‌سازی باغ‌های قدیمی، مقابله علمی با آفات و بیماری‌ها، استفاده از ارقام مناسب و ارتقای دانش باغداران از الزامات افزایش بهره‌وری در باغ‌ها است.

برومندی تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: تولید محصول تنها مرحله نخست فعالیت اقتصادی در بخش باغبانی است و باید با توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی استاندارد و ایجاد واحد‌های مدرن، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و حضور موثرتر آنها در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

وی توسعه گیاهان دارویی و حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای را از دیگر محور‌های قابل پیگیری در شهرستان عجب‌شیر برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های اقلیمی و منابع انسانی منطقه برای توسعه کشت‌های نوین، گلخانه‌ها و محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند به پایداری تولید و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

برومندی با بیان اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی نقش مهمی در توسعه کشاورزی دارند گفت: با اجرای طرح‌های شاخص و هدفمند، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌توان زمینه مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف را فراهم کرد.