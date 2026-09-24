دادستان مرکز استان خوزستان گفت: یک محکوم به قصاص که در سال ۱۳۸۶ و در پی یک نزاع طایفه‌ای در آبادان مرتکب قتل شده بود پس از ۱۹ سال با گذشت کریمانه اولیای دم، تلاش مسئولان قضایی، بزرگان عشایر و خیرین به زندگی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر خلفیان در نشست صلح و سازش که با حضور مسئولان و بزرگان عشایر و اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در سال ۱۳۸۶ و در پی وقوع یک نزاع طایفه‌ای در آبادان، این شخص مرتکب قتل شد که پس از دستگیری و طی مراحل قانونی و قضایی، حکم به قصاص نفس صادر شد.

وی افزود: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی مکرر این فرد و به منظور پیشگیری از گسترش اختلافات طایفه‌ای، سران و بزرگان عشایر تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند که سرانجام این تلاش‌ها پس از ۱۹ سال به ثمر نشست و اولیای دم، به‌ویژه مادر بزرگوار اولیای دم، از حق قصاص خود با گذشت کریمانه به این جوان زندگی دوباره بخشیدند.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به روایات دینی بیان کرد: صلح و سازش در آموزه‌های دینی ارزشی فراتر از بسیاری از عبادات دارد، در این پرونده نیز مدیریت زندان مرکزی استان، خیرین و انجمن حمایت از زندانیان اهواز نقش مؤثری در تحقق این مصالحه ایفا کردند.

در ادامه این نشست، دادستان مرکز خوزستان به پاس این اقدام خداپسندانه با اهدای سنگ متبرک بارگاه مطهر امام رضا (ع) از برادر اولیای دم که به نمایندگی از خانواده در جلسه حضور داشت، قدردانی و تجلیل کرد.