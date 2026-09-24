حضور هیئت دیوان محاسبات در نشست هیئترئیسه آسوسای
هیئت جمهوری اسلامی ایران در شصتوسومین نشست هیئت رئیسه سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) و اجلاس بینالمللی «حسابرسی دولتی آینده؛ نوآوریها، تحول دیجیتال و توسعه پایدار» در آستانه قزاقستان حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، این اجلاس با حضور رؤسا و نمایندگان نهادهای عالی حسابرسی کشورهای عضو آسوسای و با تمرکز بر آینده حسابرسی دولتی، تحول دیجیتال، فناوریهای نوین، رویکردهای دادهمحور و توسعه پایدار برگزار شد.
محمدمهدی مفتح، رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مهرداد گودرزوند چگینی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، محمدرضا محمدجانی، مشاور رئیس کل و بهمن حسینپور، دستیار رئیس کل دیوان محاسبات در امور بینالملل، اعضای هیئت ایرانی در این رویداد بودند.
مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در دیدار با داتوک سری وان سورایا وان محمد راضی، رئیس کل دیوان محاسبات مالزی، با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، بر تعمیق همکاریهای میان دو نهاد عالی حسابرسی تأکید کرد.
کیایی با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده است، آمادگی ایران را برای تدوین تفاهمنامه جدید با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه اعلام کرد.
وی همچنین پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با استفاده از ظرفیتهای آموزشی و استادان جمهوری اسلامی ایران را مطرح و بر تعریف پروژههای مشترک در حوزه حسابرسی دولتی تأکید کرد. حسابرسی فناوری اطلاعات، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته و حسابرسی زیستمحیطی از جمله زمینههای پیشنهادی برای همکاری بود.
کیایی همچنین بر تمایل ایران برای بهرهگیری از تجربیات دیوان محاسبات مالزی در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در نظارت و حسابرسی تأکید کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات مالزی نیز بر آمادگی این نهاد برای توسعه همکاری با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی و برنامههای آموزشی تأکید کرد.
هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در ادامه با هیئت عالی دیوان محاسبات جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
کیایی در این دیدار با تشریح جایگاه و وظایف دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بر نقش این نهاد در تقویت انضباط و شفافیت مالی از طریق ارائه گزارشهای تخصصی به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع نظارتی تأکید کرد.
معاون دیوان محاسبات قزاقستان نیز با تأکید بر مفاد تفاهمنامه بین دیوان محاسبات ایران و قزاقستان، پیشنهاد اجرای پروژههای مشترک در حوزههای مورد علاقه طرفین را مطرح کرد.
در پایان، کیایی سیامین سالگرد تأسیس دیوان محاسبات جمهوری قزاقستان را تبریک گفت.
کیایی در دیدار با مقبول احمد گوندال، رئیس کل دیوان محاسبات پاکستان و دبیرکل سازمان اکوسای، بر آمادگی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای فنی و تخصصی میان اعضای این سازمان و توسعه تبادل تجربیات تأکید کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات پاکستان نیز با اشاره به روابط دیرینه ایران و پاکستان، پیشنهاد کرد اجلاس رؤسای سازمان اکوسای در نخستین فرصت در تهران برگزار شود.
دو طرف همچنین بر تقویت تعاملات و همکاری میان نهادهای عالی حسابرسی کشورهای عضو اکوسای تأکید کردند.
در دیدار هیئت ایرانی با هو کای، رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری خلق چین و دبیرکل آسوسای، دو طرف بر ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
کیایی با تأکید بر گسترش همکاریهای فنی و تخصصی، بر تعریف و اجرای پروژههای مشترک در حوزه حسابرسی دولتی و توسعه تبادل تجربیات و دانش تخصصی میان دو نهاد تأکید کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات چین نیز با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان دو دیوان که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود، پیشنهاد تدوین و انعقاد تفاهمنامه جدید را مطرح کرد.
هوکای همچنین بر تداوم رایزنیهای تخصصی و توسعه همکاریها تأکید و از رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران برای بازدید از دیوان محاسبات چین دعوت کرد.
سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) در سال ۱۹۷۹ با هدف تقویت همکاری و تبادل دانش و تجربیات میان نهادهای عالی حسابرسی کشورهای آسیایی تشکیل شد و بر اساس اطلاعات رسمی INTOSAI، ۴۸ نهاد عالی حسابرسی عضو آن هستند. شصتوسومین نشست هیئت رئیسه آسوسای روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ و ۲۷ شهریور) در آستانه برگزار شد و هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست و اجلاس بینالمللی «حسابرسی دولتی آینده» حضور و مشارکت داشت.