به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه اسوه با هدف معرفی دستاورد‌ها و توانمندی‌های ۲۰ پایگاه برتر مقاومت در پارک چمران سلماس برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد خلیلی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلماس، هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناسایی، معرفی و الگوسازی از ظرفیت‌های پایگاه‌های بسیج و تحقق سند اعتلای بسیج عنوان کرد.

او افزود: در این نمایشگاه، فعالیت‌های پایگاه‌های بسیج در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، ورزش، فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و اردو‌های جهادی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز در پارک چمران سلماس برپا شد.