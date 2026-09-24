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نمایشگاه اسوه با هدف معرفی دستاوردها و توانمندیهای ۲۰ پایگاه برتر مقاومت در پارک چمران سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه اسوه با هدف معرفی دستاوردها و توانمندیهای ۲۰ پایگاه برتر مقاومت در پارک چمران سلماس برگزار شد.
سرهنگ پاسدار محمد خلیلی، معاون هماهنگکننده سپاه سلماس، هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناسایی، معرفی و الگوسازی از ظرفیتهای پایگاههای بسیج و تحقق سند اعتلای بسیج عنوان کرد.
او افزود: در این نمایشگاه، فعالیتهای پایگاههای بسیج در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، سازندگی و محرومیتزدایی، ورزش، فضای مجازی، سواد رسانهای و اردوهای جهادی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به مدت سه روز در پارک چمران سلماس برپا شد.