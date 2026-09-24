یک واحد پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان کلات خراسان رضوی ، با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و صادرات، با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تجهیزات، خوراک و تسهیلات بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که ادامه فعالیت این واحد تولیدی و اشتغال ایجادشده در آن را با چالش روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آب رودخانه در نقطه صفر مرزی قلیچ‌آباد کلات، مسیر خود را طی می‌کند و از کشور خارج می‌شود؛ در همین منطقه اما یک تولیدکننده بخش خصوصی حدود ۱۳ سال است برای ایجاد یک واحد پرورش ماهی سرمایه‌گذاری کرده و پنج تا ۶ سال اخیر نیز به‌صورت تخصصی‌تر در حوزه پرورش ماهیان خاویاری فعالیت دارد.

مهدی رمضان‌پور، بهره‌بردار این مجموعه، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مزرعه گفت: در این واحد انواع ماهی از جمله قزل‌آلا، فیل‌ماهی و سیبری پرورش داده می‌شود و وزن برخی فیل‌ماهی‌ها به حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود دو تا دو و نیم تن ماهی خاویاری گوشتی آماده فروش در مزرعه وجود دارد و بخشی از ماهیان نیز برای استحصال خاویار و بازارهای صادراتی پرورش داده می‌شوند.

رمضان‌پور با بیان اینکه گوشت ماهیان خاویاری علاوه بر بازار داخلی، در بازارهای خارجی نیز مشتری دارد، اظهار کرد: این محصول می‌تواند ظرفیت مناسبی برای صادرات و ارزآوری داشته باشد و با حمایت از تولیدکنندگان، امکان توسعه این فعالیت و افزایش تولید فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: برای برخی ماهیان خاویاری نیز تعیین جنسیت انجام شده و در ماهیان هفت تا هشت ساله، نشانه‌های تشکیل تخم مشاهده شده است که می‌تواند زمینه استحصال خاویار را در آینده فراهم کند.

این تولیدکننده درباره مشکلات موجود در این واحد گفت: مهم‌ترین مشکلات ما تأمین خوراک، تجهیزات، نوسازی سوله‌ها، سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات برای توسعه و نوسازی مزرعه است.

رمضان‌پور با انتقاد از عملی نشدن برخی وعده‌های مسئولان افزود: در سال‌های گذشته مسئولان مختلف، نمایندگان و مدیران استانی از این مجموعه بازدید کرده و وعده‌هایی برای حمایت و توسعه فعالیت داده‌اند، اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

وی گفت: بر اساس وعده‌هایی که برای حمایت از این مجموعه داده شد، اقداماتی برای توسعه و تجهیز مزرعه انجام دادیم و هزینه‌های مختلفی متحمل شدیم، اما در ادامه حمایت‌های وعده داده‌شده محقق نشد و این موضوع مشکلات مجموعه را بیشتر کرد.

رمضان‌پور افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی حتی مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده‌ایم و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ادامه فعالیت مزرعه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت این واحد در نزدیکی مرز ترکمنستان اظهار کرد: این منطقه ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی دارد و با توجه به وجود منابع آبی مناسب، امکان توسعه تولید وجود دارد، اما برای استفاده از این ظرفیت نیازمند حمایت عملی مسئولان هستیم.

این بهره‌بردار تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان به جای وعده‌های جدید، برای مشکلات موجود راهکار عملی ارائه کنند تا بتوانیم تولید را ادامه دهیم، اشتغال ایجاد کنیم و از ظرفیت ماهیان خاویاری برای توسعه صادرات و ارزآوری استفاده شود.

مزرعه پرورش ماهیان خاویاری قلیچ‌آباد در حالی در نقطه صفر مرزی فعالیت می‌کند که به گفته بهره‌بردار آن، با تأمین تسهیلات، نوسازی تجهیزات، رفع موانع اداری و حمایت از سرمایه در گردش، امکان توسعه این واحد و افزایش تولید وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند به یکی از زمینه‌های اشتغال و صادرات در منطقه مرزی کلات تبدیل شود.