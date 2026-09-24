به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا فردا سوم مهر شرایط جوی در قالب نقاط استان پایدار و یکنواخت خواهد بود و به تدریج از فردا تا صبح یکشنبه با افزایش گرادیان منطقه گاهی افزایش سرعت وزش باد و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: در مرز شرقی وزش باد شدید و گرد و خاک، در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: با تضعیف تدریجی پر ارتفاع جنب حاره تا یکشنبه هفته آینده روند کاهشی دما هوا را انتظار داریم و به طور میانگین پنج تا هفت درجه کاهش دما رخ خواهد داد.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان، طبس و دهسلم با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۳ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شد.