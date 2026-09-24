به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ محمد علی شاه حسینی گفت: تعداد ۱۳۱ محکوم مالی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۶ ماهه نخست سال جاری از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۱ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین گردیده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۳۶ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۳۱ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم گردید.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد گردیده تعداد ۸۹ مددجو مربوط به محکومین مالی، تعداد ۳۶ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و تعداد ۵ مددجو مربوط به نفقه و تعداد ۱ مددجو محکوم پرداخت حادثه کارگاهی بودند.

محمد علی شاه حسینی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضاء کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: از این تعداد آزادی تعداد ۴۰ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ مبلغی و تعداد ۹۱ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد گردیدند که از این تعداد ۱۶ مددجو زن و ۱۱۵ مددجو مرد بودند.

شاه‌حسینی تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان یزد به یک فرهنگ حسنه تبدیل شده است و امروز در مناسبت‌های مختلف شاهد حضور خیرانی هستیم که هرکدام با نیتی ارزشمند، قدم در این مسیر پرخیر و برکت می‌گذارند؛ از اختصاص هزینه برگزاری مراسم‌های ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد درگذشت اموات در قالب پویش «رضوان» گرفته تا نذر‌های مناسبتی و اقداماتی که با هدف گره‌گشایی از زندگی خانواده‌های چشم‌انتظار انجام می‌شود. خوشبختانه هر روز بر شمار افرادی که با شیوه‌های مختلف در این مسیر همراه می‌شوند، افزوده می‌شود.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد در ادامه با اشاره به همراهی هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده استان با برنامه‌های این ستاد اظهار داشت: حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در ترویج فرهنگ آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، نقش مؤثری در همراه کردن مردم دارد و در همین راستا، مهدی صفوی‌زاده، هنرمند محبوب و طناز یزدی که سال‌هاست به عنوان یاور ستاد مردمی دیه همراه این مجموعه است، در سالروز تولد خود با راه‌اندازی پویش «تولد ماندگار» از مخاطبان و دنبال‌کنندگانش در فضای مجازی خواست به جای تهیه هدیه برای او، هزینه آن را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهند؛ اقدامی که با استقبال مردم همراه شد و نمونه‌ای ارزشمند از پیوند فعالیت‌های هنری با مسئولیت اجتماعی و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه به شمار می‌رود.

وی در پایان با اشاره به مسیر رسمی حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار داشت: ستاد مردمی دیه تنها مرجع رسمی رسیدگی و ساماندهی کمک‌های مردمی برای آزادی این دسته از زندانیان است و نیکوکاران می‌توانند با مراجعه حضوری به این ستاد، حمایت‌های خود را برای گره‌گشایی از پرونده‌های واجد شرایط و بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده اهدا کنند.

شاه‌حسینی در ادامه افزود: شماره ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد نیز برای پاسخگویی به پرسش‌های خیرین و عموم مردم نیکوکار در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرند.