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با هدف ساماندهی بازار، توسعه ظرفیتهای نگهداری و فراوری و بازاریابی و توسعه صادرات اتاق سیب اشنویه تشکیل شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ساماندهی بازار، توسعه ظرفیتهای نگهداری و فراوری و بازاریابی و توسعه صادرات اتاق سیب اشنویه تشکیل شد .
در نشست بررسی مسائل و چالشهای تولید، فروش و بازاررسانی سیب شهرستان اشنویه، با توجه به اهمیت این محصول در اقتصاد و معیشت باغداران شهرستان، «اتاق سیب اشنویه» تشکیل و طاهر کاشخی بهعنوان دبیر این اتاق تعیین شد و مقرر گردید مراحل قانونی تشکیل آن پیگیری و نهایی شود.
توسعه بازارهای داخلی و خارجی و بازاریابی مؤثر برای محصول سیب اشنویه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی اتاق سیب تعیین شد.
در این نشست مقرر شد با مکاتبه و پیگیری از استاندار آذربایجانغربی و دستگاههای اجرایی و متولیان مرتبط، برنامه اقدام فوری برای ساماندهی بازار و رفع مشکلات فروش سیب اشنویه تدوین و پیگیری شود.
همچنین حاضران در این نشست بر ضرورت توجه باغداران به مدیریت عرضه و فروش محصول متناسب با شرایط بازار و اتخاذ تصمیمات اقتصادی مبتنی بر شرایط روز، در کنار استفاده از ظرفیتهای نگهداری و سردخانهای، تأکید کردند.
در ادامه مقرر شد نشست تخصصی استانی با محوریت صادرات سیب برگزار شده و در ادامه، همایشها، جشنوارهها و نشستهای تخصصی با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی، تجاری و صادراتی سیب اشنویه برگزار شود.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای معاونت ریاستجمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری آذربایجانغربی برای ایجاد ارتباط با سفارتخانهها، تجار و بازارهای هدف خارجی و فراهمسازی زمینه توسعه صادرات سیب از دیگر محورهای مصوبات این نشست بود.
برنامهریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهویژه در حوزه فرآوری سیب، با هدف کاهش خامفروشی، افزایش ماندگاری محصول و ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت.
همچنین مقرر شد نمایندگان رسانهها به ترکیب اتاق سیب افزوده شوند تا ظرفیت اطلاعرسانی، مطالبهگری، معرفی توانمندیهای شهرستان و بازاریابی رسانهای محصول تقویت شود.
مجموعه این مصوبات با هدف ساماندهی بازار سیب، تسهیل فروش محصول، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، حمایت از باغداران و افزایش ارزش افزوده محصول سیب اشنویه به تصویب رسید.