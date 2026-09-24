با صدور مجوز احداث اولین واحد صنعتی تولید روغن هسته انگور، زنجیره ارزش انگور در آذربایجان غربی به سمت محصولات فناورانه و با ارزش افزوده بالاتر حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: سالانه بیش از ۱۹۰ هزار تن انگور در استان تولید می‌شود که زمینه فعالیت و اشتغال ۳۲ هزار نفر را در این بخش و صنایع فراهم کرده است.

سخاوت خیرخواه افزود: با توجه به اقدامات سال‌های گذشته و ظرفیت‌سازی مناسبی در حوزه فرآوری انگور در استان انجام شده و آذربایجان‌غربی در ظرفیت تولید کنسانتره انگور رتبه نخست کشور و در ظرفیت تولید آبمیوه رتبه چهارم کشور را دارد.

وی با اشاره به توسعه واحد‌های فرآوری این محصول ادامه داد: تاکنون ۴۱ واحد صنعتی فرآوری انگور در استان احداث شده و برای ۳۳ واحد دیگر نیز مجوز صادر شده است.

خیرخواه با اشاره به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد آذربایجان‌غربی بیان کرد: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۷ درصد و سهم صنعت ۲۴ درصد است و بنابراین نمی‌توان ظرفیت‌های این بخش را جدا از سیاست‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش مورد توجه قرار داد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: ظرفیت‌های انگور استان بسیار فراتر از فرآوری‌های موجود است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند در شناسایی و توسعه این ظرفیت‌ها نقش مهمی ایفا کنند.

خیرخواه افزود: راهبرد آینده صنعت انگور استان باید حرکت به سمت محصولات دانش‌بنیان، فناورانه و با ارزش افزوده بالاتر باشد.

وی ادامه داد: صدور مجوز به یک واحد تولید روغن هسته انگور در استان و آغاز اقدامات اجرایی برای احداث این واحد، نمونه‌ای از ورود فناوری و فرآوری‌های جدید به زنجیره انگور است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: با این حال ظرفیت‌های این محصول بسیار گسترده‌تر از این موارد است و نیازمند مطالعه و کار پژوهشی بیشتر است.

خیرخواه با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان گفت: ایجاد و توسعه مراکز مطالعاتی و فناوری در حوزه محصولات کشاورزی از جمله انگور و سیب می‌تواند مسیر شناسایی محصولات جدید و توسعه صنایع با فناوری بالاتر را هموار کند.

وی اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه فرآوری و تولید محصولات جدید از انگور استقبال می‌کند و طرح‌های پژوهشی اساتید و دانشجویان در این حوزه می‌تواند به‌عنوان طرح ویژه مورد حمایت سازمان قرار گیرد.