با ورود سامانه ناپایدار از نواحی شمال غربی کشور، افزایش ابر در روز‌های جمعه و شنبه در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

ورود سامانه ناپایدار و ابرناک شدن روز‌های جمعه و شنبه در استان مرکزی

ورود سامانه ناپایدار و ابرناک شدن روز‌های جمعه و شنبه در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی، گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی بیانگر پایداری هوا طی امروز می‌باشد و امروز وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از اواخر وقت امروز یک سامانه ناپایدار از نواحی شمال غربی کشور نفوذ کرده و تا روز شنبه سایر نواحی شمالی کشور را تحت تاثیر فعالیت خود قرار خواهد داد. عمده فعالیت این سامانه در استان به صورت افزایش ابر طی روز‌های جمعه و شنبه در برخی ساعات خواهد بود.

از لحاظ دمایی از فردا جمعه روند کاهشی دمای فصلی در استان آغاز خواهد شد.