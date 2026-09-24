به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

سرهنگ حسینعلی سنچولی گفت: در جریان این طرح که در ۷۲ ساعت گذشته اجرا شد، تعداد پنج واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمب و به ۱۲ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.