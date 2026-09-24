دبیر جامعه روحانیت مبارز با صدور پیامی، ضمن قدردانی از مواضع و سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مواضع را جلوه‌ای از عزت، حکمت و مصلحت دانست و بر ضرورت تقویت وفاق ملی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام مصطفی پورمحمدی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری محترم اسلامی ایران (دامت‌توفیقاته).

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

خدای متعال را سپاسگزاریم که در این برهه حساس از تاریخ معاصر، تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور هوشمندانه و سخنان متین جنابعالی، به جلوه‌گاه «عزت، حکمت و مصلحت» امت اسلامی مبدل گشت. این مواضع صریح در تبیین منطق نظام اسلامی، افشای جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و دفاع از مظلومان عالم، جلوه‌ای از «جهاد تبیین» و تمسک به آموزه‌های والای قرآن کریم و سیره معصومین (علیهم‌السلام) بود. بیانات روشن واستوار شمادرمقابله باتجاوزات دشمنان واقتداردفاعی و دفاع قاطع از حق مسلم ملت در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز پیام‌آور دکترین بازدارندگی و عزت فراملی ایران اسلامی به جهانیان گردید. بی‌تردید، این سرافرازی بین‌المللی سرمایه‌ای گران‌سنگ برای تقویت «وفاق ملی» و انگیزه‌ای مضاعف برای خدمت‌رسانی صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم صبور و پاسداشت تاب‌آوری آنان در برابر فشار‌های ظالمانه خواهد بود.

جامعه روحانیت مبارز، ضمن قدردانی از این مواضع اصولی و حکیمانه، حمایت خود را از دولت محترم در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد و از درگاه حضرت احدیت، توفیق روزافزون جنابعالی و خادمان ملت را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) مسئلت می‌نماید.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز

مصطفی پورمحمدی