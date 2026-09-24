قدردانی جامعه روحانیت مبارز از مواضع رئیسجمهور
دبیر جامعه روحانیت مبارز با صدور پیامی، ضمن قدردانی از مواضع و سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مواضع را جلوهای از عزت، حکمت و مصلحت دانست و بر ضرورت تقویت وفاق ملی و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری محترم اسلامی ایران (دامتتوفیقاته).
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
خدای متعال را سپاسگزاریم که در این برهه حساس از تاریخ معاصر، تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور هوشمندانه و سخنان متین جنابعالی، به جلوهگاه «عزت، حکمت و مصلحت» امت اسلامی مبدل گشت. این مواضع صریح در تبیین منطق نظام اسلامی، افشای جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و دفاع از مظلومان عالم، جلوهای از «جهاد تبیین» و تمسک به آموزههای والای قرآن کریم و سیره معصومین (علیهمالسلام) بود. بیانات روشن واستوار شمادرمقابله باتجاوزات دشمنان واقتداردفاعی و دفاع قاطع از حق مسلم ملت در دستیابی به فناوری صلحآمیز پیامآور دکترین بازدارندگی و عزت فراملی ایران اسلامی به جهانیان گردید. بیتردید، این سرافرازی بینالمللی سرمایهای گرانسنگ برای تقویت «وفاق ملی» و انگیزهای مضاعف برای خدمترسانی صادقانه، گرهگشایی از مشکلات معیشتی مردم صبور و پاسداشت تابآوری آنان در برابر فشارهای ظالمانه خواهد بود.
جامعه روحانیت مبارز، ضمن قدردانی از این مواضع اصولی و حکیمانه، حمایت خود را از دولت محترم در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام میدارد و از درگاه حضرت احدیت، توفیق روزافزون جنابعالی و خادمان ملت را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) مسئلت مینماید.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز
مصطفی پورمحمدی