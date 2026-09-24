نخست‌وزیر مالزی بر ضرورت استفاده اخلاق‌محور از هوش مصنوعی و ایجاد نظامی باز و مبتنی بر قوانین در تجارت دیجیتال تأکید کرد و گفت: کشور‌های در حال توسعه نیز باید از دستاورد‌های پیشرفت‌های فناورانه بهره‌مند شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، انور ابراهیم در سخنرانی خود در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه جهانی تجارت دیجیتال در شهر هانگژو چین، بر ضرورت استفاده مسئولانه و اخلاق‌محور از هوش مصنوعی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های چین در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های بصری، نقش این کشور در انتقال دستاورد‌های فناورانه به کشور‌های جنوب جهانی را نیز مورد توجه قرار داد.

نخست‌وزیر مالزی گفت: اهداف این کشور در حوزه هوش مصنوعی مشخص است؛ افزایش بهره‌وری، کمک به رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط و حرکت صنایع به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بیشتر، به‌گونه‌ای که مردم مالزی از تغییرات فناورانه بهره‌مند شوند و صرفاً پیامد‌های آن را تحمل نکنند.

انور ابراهیم تأکید کرد: «یا ما هوش مصنوعی را مدیریت می‌کنیم یا هوش مصنوعی ما را مدیریت خواهد کرد.»، وی خواستار تدوین چارچوبی مبتنی بر اصول اخلاقی شد تا نوآوری و پیشرفت‌های فناوری در خدمت انسان باقی بماند.

پنجمین نمایشگاه جهانی تجارت دیجیتال از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (۱ تا ۵ مهر) در مرکز همایش و نمایشگاه بزرگ هانگژو برگزار می‌شود و هوش مصنوعی محور اصلی این دوره از نمایشگاه است.

انور ابراهیم در جریان سفر سه روزه خود به شانگهای و هانگژو، علاوه بر شرکت در این نمایشگاه، با مدیران شرکت‌های بزرگ چینی نیز درباره سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی از جمله نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و رباتیک گفت‌و‌گو کرده است.

چین برای هفدهمین سال پیاپی بزرگ‌ترین شریک تجاری مالزی بوده و حجم تجارت دو کشور در هشت ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۱۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار معادل حدود ۴۵۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون رینگیت رسیده است.