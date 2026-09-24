به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از روند کاهشی دمای هوا از فردا خبر داد و گفت: انتظار داریم تا یک هفته آینده دمای هوا تا ۱۰ درجه در شهر قم کاهش یابد.

مرتضی صبوری افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۱ درجه، فردا ۳۹ درجه و روز شنبه ۳۶ درجه سانتیگراد است.

وی در خصوص وضعیت جوی گفت: امروز آسمان استان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود و فردا صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

کارشناس هواشناسی افزود: صبح روز شنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط گرد و خاک خواهیم بود.