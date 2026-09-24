به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، بیستمین یادواره سرداران و ۸۰۰ شهید شهرستان بهشهر با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: تنگه هرمز برای دشمنان اهمیت و ارزشی دارد که از صد‌ها بمب اتمی مهم‌تر است.

وی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار و امنیت کشور افزود: قدرت واقعی ایران تنها در تجهیزات و امکانات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، آگاهی، بصیرت و حضور مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است.

در این مراسم همچنین بر جایگاه مردم ایران در تحولات کشور تأکید شد و یکی از سخنرانان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم ایران مردمی بسیار دانا و آگاه هستند و در شناخت مسائل و دفاع از کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

بیستمین یادواره ۸۰۰ شهید بهشهر، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس و تأکید بر تداوم راه شهیدان برگزار شد.