به مناسبت هفته دفاع مقدس ، مردم سمنان با حضور در گلزارهای شهدا با آرمان های والای امامین انقلاب و شهدای گلگون کفن این مرز و بوم تجدید میثاق کردند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مراسم، گلزار شهدای استان سمنان گلباران شد و مردم وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر شهید امت و حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

حضور اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از پایبندی به ارزش‌ها و آمادگی برای پاسداری از دستاورد‌های ۴۸ ساله انقلاب اسلامی است.