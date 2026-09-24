مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسئولان خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های نظامی و انتظامی و جمعی از مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسئولان خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های نظامی و انتظامی و جمعی از مردم برگزار شد.

در این مراسم حاضران با حضور در گلزار شهدای سلماس، با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های آنان تأکید کردند.

این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به پایان رسید

سلماس ۷۴۱ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است