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مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسئولان خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسئولان خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم برگزار شد.
در این مراسم حاضران با حضور در گلزار شهدای سلماس، با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمانها و ارزشهای آنان تأکید کردند.
این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به پایان رسید
سلماس ۷۴۱ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است