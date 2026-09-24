به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون جامع علوم پایه برای اولین دوره دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه آزاد در بیرجند برگزار شد.



عزیزی با اشاره به اینکه در این آزمون ۱۵ دانشجو که سال گذشته دوره علوم پایه را به پایان رساندند شرکت کردند افزود: دانشجویان بعد از این مرحله وارد مرحله بعدی آموزش یعنی فیزیو پاتولوژی می شوند.

وی گفت: دانشجویان چنانچه بتوانند هفتاد درصد نمره پنج درصد بالای آزمون دهندگان را در کشور کسب کنند نمره قبولی آزمون را کسب می‌کنند و مجوز ورود به مراحل بعدی پزشکی عمومی را کسب می‌کنند.



