به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فلاورجان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در قالب ۸ قرارگاه فرهنگی اجتماعی، محرومیت‌زدایی، دفاعی امنیتی، جهاد تبیین، فضای مجازی و رسانه، زن و خانواده، تعلیم و تربیت و اردویی در این شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ پاسدار علی بخشی افزود:یادواره شهدای شهرستان به میزبانی شهر زازران، تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت، ۲۱ یادواره شهدای خانگی، ۱۰۴ دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، ۱۲ اکران فیلم دفاع مقدس، ۱۷ ایستگاه فرهنگی و صلواتی، رونمایی از کتاب‌های دفاع مقدس و برپایی نمایشگاه در میدان آزادی و پارک میثم فلاورجان از برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به اینکه در این هفته همچنین بیش از ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان توزیع خواهد شد گفت: ۵ منزل محروم به یاد شهدا بهسازی و در این هفته تحویل خانواده‌ها در سه روستا و ۲ شهر این شهرستان خواهد شد.

سرهنگ پاسدار علی بخشی همچنین با اشاره به اینکه در طرح شهید عجمیان ۱۰ مدرسه به همت گروه‌های جهادی تعمیر و بازسازی شده است، ادامه داد: در حوزه زن و خانواده نیز همایش بانوان پشتیبان جبهه مقاومت، تجلیل از همسران شهدا، ۶ کارگاه فرزندآوری و نقش‌آفرینی بانوان در پشتیبانی جبهه از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مصاحبه در اف تی پی فلاورجان ارسال شد