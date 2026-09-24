پخش زنده
امروز: -
جلسه آموزشی پدیده ال نینو در در جهت پیشگیری از بحران پدیده ال نینو در بنادک سادات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رفیع بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در جلسه آموزشی پدیده ال نینو در بنادک سادات برگزار گردید از پیگیری شوراها و دهیاران در جهت شناسایی نقاط حادثه خیز در دهستان میانکوه خبر داد و خواستار پیگیری در جهت پیشگیری از بروز خسارات ناشی از پدیده ال نینو شد.
بخشدار مرکزی شهرستان مهریز ضمن تشریح پدیده ال نینو و احتمال تأثیرات جوی و بارش و سیلاب از آماده باش کامل دستگاههای اجرایی استان و شهرستان خبر داد و گفت: شوراها و دهیاران در زمان وقوع این پدیده در کنار مردم بوده و ضمن حضور در مناطق روستایی و مدیریت میدانی با همکاری دستگاههای اجرایی پیگیر امور باشند.
شیرغلامی رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی استان یزد نیز با تشریح آخرین پیشبینیها و الگوهای جوی، نکاتی درباره احتمال تغییرات بارشی و نحوه مواجهه با بارشهای شدید و ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی مطالبی را ارائه و بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع بارشها و احتمال تأثیرات النینو بر الگوهای بارشی و ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات جوی و چگونگی احتمال بارش هاو سیلاب ها و تقویت اقدامات پیشگرانه در استان مطالبی را تشریح نمود.