

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رفیع بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در جلسه آموزشی پدیده ال نینو در بنادک سادات برگزار گردید از پیگیری شورا‌ها و دهیاران در جهت شناسایی نقاط حادثه خیز در دهستان میانکوه خبر داد و خواستار پیگیری در جهت پیشگیری از بروز خسارات ناشی از پدیده ال نینو شد.



بخشدار مرکزی شهرستان مهریز ضمن تشریح پدیده ال نینو و احتمال تأثیرات جوی و بارش و سیلاب از آماده باش کامل دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان خبر داد و گفت: شورا‌ها و دهیاران در زمان وقوع این پدیده در کنار مردم بوده و ضمن حضور در مناطق روستایی و مدیریت میدانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیر امور باشند.



شیرغلامی رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی استان یزد نیز با تشریح آخرین پیش‌بینی‌ها و الگوهای جوی، نکاتی درباره احتمال تغییرات بارشی و نحوه مواجهه با بارش‌های شدید و ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی مطالبی را ارائه و بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع بارش‌ها و احتمال تأثیرات ال‌نینو بر الگوهای بارشی و ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات جوی و چگونگی احتمال بارش هاو سیلاب ها و تقویت اقدامات پیشگرانه در استان مطالبی را تشریح نمود.



