«محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، این دیدار در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد و دو طرف درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

اسحاق دار در این دیدار بار دیگر بر موضع پاکستان درباره ضرورت استفاده از راهکار‌های مسالمت آمیز، گفت‌و‌گو و مذاکرات برای تقویت صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که پاکستان در هفته‌های اخیر بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو تاکید کرده است.