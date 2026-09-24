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معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در لنجان: بیش از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال تحویل متقاضیان در کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن و اراضی قابل واگذاری در شهرستان لنجان گفت: بیش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی این طرح که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تا پایان سال به متقاضیان تحویل میشود.
حبیبالله طاهرخانی افزود: از این تعداد، ۳۰ هزار واحد در هفته دولت و هفته دفاع مقدس به متقاضیان تحویل خواهد شد که این میزان، معادل کل واحدهای تحویلشده نهضت ملی مسکن در سالهای گذشته است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی، تسهیلگری و فراهم کردن مقدمات ساخت از جمله تأمین و واگذاری زمین، آمادهسازی و ایجاد زیرساختها و واگذاری فرآیند ساخت به خود متقاضیان است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از افزایش تسهیلات ساخت به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و ادامه داد: با تأمین هزینههای آمادهسازی و زیرساختها با کمک وزارت راه و شهرسازی، افزایش تسهیلات و مشارکت آورده مردم، تلاش میشود واحدهای این طرح با سرعت بیشتری تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.