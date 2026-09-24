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استاندار خوزستان در رزمایش بزرگ جانفدایان در اهواز گفت: خوزستان پایتخت غیرت، ایثار و دفاع مقدس است و امروز همه اقوام این دیار در قالب یک «ید واحده» گرد هم آمدهاند تا پیام ایستادگی و صلابت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده روز پنجشنبه در رزمایش بزرگ و حماسی جانفدا که با حضور پرشور آحاد مردمی در اهواز برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: خوزستان پایتخت غیرت، ایثار و دفاع مقدس است و امروز همه اقوام این دیار در قالب یک «ید واحده» گرد هم آمدهاند تا پیام ایستادگی و صلابت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
وی افزود: مسیر عزت، شرف و آزادگی که از سال ۱۳۴۲ با نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد، امروز با هدایتهای حکیمانه و تدابیر شجاعانه رهبر معظم انقلاب با اقتدار کامل تداوم دارد و انتخاب تاریخی و هوشمندانه مجلس خبرگان رهبری، ضامن تداوم این راه نورانی بوده است.
استاندار خوزستان با اشاره به همدلی و انسجام مثالزدنی در کشور تصریح کرد: امروز هماهنگی و یکپارچگی کمنظیری میان ارکان مختلف نظام از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و آحاد ملت برقرار است.
موالی زاده با تاکید بر اینکه مردم و نیروهای مسلح تا پای جان پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند، ادامه داد: خوزستان، سرزمین مقاومت و پایتخت دفاع مقدس، همچنان دژ مستحکم دفاع از حریم ولایت و تمامیت ارضی ایران اسلامی است.
وی با اشاره به مواضع قاطع رئیسجمهور در صحنه جهانی اظهار داشت: سخنان مقتدرانه و باصلابت رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازتابدهنده عزت و صدای رسای ملت بزرگ ایران در برابر زیادهخواهیهای دشمنان و در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
وی با تمسک به کلام حضرت علی (ع) در خطبههای نهجالبلاغه و توصیه به استواری و پایمردی در میدان نبرد تاکید کرد: ما درسآموخته مکتب ولایت و عاشوراییم؛ گامهای ما در دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب استوار است و حتی یک قدم از مواضع اصولی و آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی عقبنشینی نخواهیم کرد.
استاندار خوزستان با قدردانی از حضور حماسی اقوام، عشایر، فرماندهان و نیروهای غیور ارتش، سپاه پاسداران، فراجا و بسیج در رزمایش جانفدا یادآور شد: نیروهای مسلح و مردم سلحشور خوزستان همواره مرد میدان غیرت و مقاومت هستند و پنجه در پنجه بدخواهان این مرز و بوم افکنده و هرگونه توطئه را با پاسخی کوبنده مواجه خواهند کرد.
بر اساس این گزارش رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان به صورت همزمان در نقاط مختلف استان برگزار شد.