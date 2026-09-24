تیم‌های ملوان بندرانزلی و مقاومت گلساپوش یزد در مجموعه ورزشی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد ۳ بر ۲ به نفع تیم میهمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران، عصر دیروز، تیم‌های ملوان بندرانزلی و مقاومت گلساپوش یزد در مجموعه ورزشی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد ۳ بر ۲ به نفع تیم میهمان به پایان رسید.

یزدی‌ها با این برد، ۱۰ امتیازی شده و به رده دوم جدول صعود کردند و ملوانی‌ها با ۶ امتیاز، در رده چهارم جدول پنج تیمی گروه اول باقی ماندند.