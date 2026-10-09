دو فرد مفقودشده، حوالی روستای کرند در محور گرمسار، پس از جست‌وجوی نیروهای امدادی هلال‌احمر پیداشدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بنابر اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان سمنان، گزارش مفقودی دو نفر ساعت ۲۳:۵۰ پنجشنبه ۱۶ مهر، در محور ایوانکی به گرمسار و حوالی روستای کرند دریافت شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی پایگاه عوارضی گرمسار ـ قم (شهید سلیمانی) به جست‌وجوی منطقه پرداختند و هر دو فرد را پیدا کردند.

عملیات امدادرسانی ساعت ۲:۰۲ بامداد جمعه ۱۷ مهر به پایان رسید و افراد پیدا‌شده به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.