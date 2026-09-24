دادستان تهران از عملیاتی شدن طرح ضمانت الکترونیک برای متهمان در تمامی نواحی دادسرای تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک ثبت شده و با استفاده از این ظرفیت، از معرفی متهمان به زندان جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در جلسه نظارت بر اجرای سند تحول قضایی با موضوع ضمانت الکترونیک افزود: این طرح ابتدا در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا شد و از ۲۲ شهریورماه در تمامی نواحی عملیاتی شده است.

دادستان تهران مهم‌ترین هدف این طرح را جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت عنوان کرد و گفت: اجرای آن موجب کاهش تردد مردم در مراجع قضایی، کاهش هزینه‌ها و کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

صالحی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای کامل طرح تصریح کرد: ناقص بودن اطلاعات برخی اسناد، عدم انطباق ارزش اعلامی سامانه‌ها با ارزش واقعی ملک و ناپایداری سرویس‌های بانکی از جمله این مشکلات است.

دادستان تهران از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی خواست ناپایداری سرویس خود را ظرف یک هفته برطرف کنند و گفت: قیمت‌گذاری روز املاک در سراسر کشور باید تا ۱۵ مهرماه تعیین تکلیف شود. دادستان تهران افزود: ناپایداری سرویس‌های بانکی در فرآیند اجرای طرح می‌تواند موجب ایجاد مشکل و حتی بازداشت افراد شود؛ لذا بانک مرکزی موظف است ضمن رفع مشکل ناپایداری سامانه خود در طول یک هفته، اسامی بانک‌هایی که همکاری لازم را در اجرای این طرح ندارند، ظرف پنج روز به دادستانی تهران اعلام کند تا موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.

صالحی تأکید کرد: مقرر شده این طرح تا ۱۵ مهرماه در سراسر کشور عملیاتی شود و دستگاه‌های مرتبط پیش از اجرای سراسری، نواقص موجود را برطرف کنند.

دادستان تهران افزود: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور در حوزه مرتبط با شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

صالحی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول گفت: مقرر شده است جلسات کارگروه اصلی به صورت هفتگی برگزار شود تا نواقص و مشکلات اجرای طرح به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت الکترونیک با توجه به آثار آن در جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و تسهیل فرآیند تأمین، به شکل کامل و مطلوب در سراسر کشور اجرا شود