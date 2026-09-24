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مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان: نخستین صادرات جنین گاو هولشتاین از اصفهان به افغانستان رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: تولید جنین دامی یکی از مهمترین شاخصهای توانمندی داخلی در حوزه بیوتکنولوژی به شمار میرود و نشاندهنده ارتقای بهرهوری در صنعت دامپروری، توسعه خدمات تخصصی دامپزشکی، تولید ثروت و ارزآوری برای کشور است؛ این فرآیند با بهرهگیری از فناوریهای نوین روز دنیا و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی اجرا می شود.
شهرام موحدی با تأکید بر اینکه دستیابی به این فناوری، ایران را در ردیف معدود کشورهای پیشگام جهان شامل آمریکا و برزیل قرار میدهد، افزود: نخستین محموله جنین گاو نژاد هولشتاین امسال پس از اخذ تأییدیههای فنی ماده ژنی و سپری کردن تمامی مراحل دقیق بهداشتی و قرنطینهای دامپزشکی، از یک واحد صنعتی پرورش گاو شیری در استان اصفهان به مقصد کشور افغانستان صادر شد.
وی در ادامه با اشاره به انحصار دانش فنی این حوزه گفت: ارزش این دستاورد تنها به تولید و صادرات ماده ژنی محدود نیست، بلکه اجرای عملیات تخصصی انتقال و جایگزینی جنینهای صادرشده در رحم گاوهای واجد شرایط در کشور مقصد نیز به شکل انحصاری به همت دامپزشکان و کارشناسان ایرانی اجرا می شود، که این امر برتری علمی و مهارتی کشور را در منطقه به نمایش میگذارد.
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تسهیل فرآیندهای بهداشتی، نظارت مستمر و صدور مجوزهای تخصصی، حمایت همهجانبه از توسعه صنایع دانشبنیان و صادراتمحور دامپزشکی را با هدف پایداری تولید و اشتغالآفرینی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی خود با جدیت دنبال میکند.
نژاد هلشتاین به عنوان یکی از ممتازترین نژادهای گاو شیری از شهرت جهانی برخوردار است و سال هاست که با تلاش پژوهشگران و دامداران کشورمان، ایران نیز تبدیل به یکی از کشورهای برتر در تولید و پرورش این دام شده است.
۶۰ درصد تولید فرآوردهای دام سنگین کشور مربوط به گاوهای هلشتاین است.