به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: تولید جنین دامی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توانمندی داخلی در حوزه بیوتکنولوژی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری در صنعت دامپروری، توسعه خدمات تخصصی دامپزشکی، تولید ثروت و ارزآوری برای کشور است؛ این فرآیند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین روز دنیا و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی اجرا می شود.

شهرام موحدی با تأکید بر اینکه دستیابی به این فناوری، ایران را در ردیف معدود کشورهای پیشگام جهان شامل آمریکا و برزیل قرار می‌دهد، افزود: نخستین محموله جنین گاو نژاد هولشتاین امسال پس از اخذ تأییدیه‌های فنی ماده ژنی و سپری کردن تمامی مراحل دقیق بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی، از یک واحد صنعتی پرورش گاو شیری در استان اصفهان به مقصد کشور افغانستان صادر شد.

وی در ادامه با اشاره به انحصار دانش فنی این حوزه گفت: ارزش این دستاورد تنها به تولید و صادرات ماده ژنی محدود نیست، بلکه اجرای عملیات تخصصی انتقال و جایگزینی جنین‌های صادرشده در رحم گاوهای واجد شرایط در کشور مقصد نیز به شکل انحصاری به همت دامپزشکان و کارشناسان ایرانی اجرا می شود، که این امر برتری علمی و مهارتی کشور را در منطقه به نمایش می‌گذارد.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تسهیل فرآیندهای بهداشتی، نظارت مستمر و صدور مجوزهای تخصصی، حمایت همه‌جانبه از توسعه صنایع دانش‌بنیان و صادرات‌محور دامپزشکی را با هدف پایداری تولید و اشتغال‌آفرینی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی خود با جدیت دنبال می‌کند.

نژاد هلشتاین به عنوان یکی از ممتازترین نژاد‌های گاو شیری از شهرت جهانی برخوردار است و سال هاست که با تلاش پژوهشگران و دامداران کشورمان، ایران نیز تبدیل به یکی از کشور‌های برتر در تولید و پرورش این دام شده است.

۶۰ درصد تولید فرآوردهای دام سنگین کشور مربوط به گاوهای هلشتاین است.