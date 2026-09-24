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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب در اطلاعیه ای بر رعایت توصیههای فنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت آثار النینو بر منابع آبی و کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب با صدور طالاعیه ای از کشاورزان، بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواست با رعایت توصیههای فنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه آثار النینو بر منابع آبی و کشاورزی را مدیریت کنند.
دراین اطلاعیه آمده است:
با توجه به احتمال بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر پدیده النینو بر الگوهای بارش، دما و منابع آبی، رعایت توصیههای فنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در راستای مدیریت مصرف آب، حفظ رطوبت خاک و کاهش خسارتهای احتمالی به بخش کشاورزی ضروری است.
برای مدیریت بهینه منابع آب صرفهجویی در مصرف آب، استفاده از روشهای نوین آبیاری و جلوگیری از هدررفت آب ضروری است.
برای حفظ رطوبت خاک استفاده از مالچهای مناسب، بقایای گیاهی و روشهای حفاظتی برای کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک ضروری است.