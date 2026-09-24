به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب با صدور طالاعیه ای از کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواست با رعایت توصیه‌های فنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه آثار ال‌نینو بر منابع آبی و کشاورزی را مدیریت کنند.

دراین اطلاعیه آمده است:

با توجه به احتمال بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگو‌های بارش، دما و منابع آبی، رعایت توصیه‌های فنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در راستای مدیریت مصرف آب، حفظ رطوبت خاک و کاهش خسارت‌های احتمالی به بخش کشاورزی ضروری است.

برای مدیریت بهینه منابع آب صرفه‌جویی در مصرف آب، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و جلوگیری از هدررفت آب ضروری است.

برای حفظ رطوبت خاک استفاده از مالچ‌های مناسب، بقایای گیاهی و روش‌های حفاظتی برای کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک ضروری است.