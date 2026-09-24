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به مناسبت هفته دفاع مقدس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان سردشت با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمانهای والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان سردشت با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمانهای والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.
در این آیین، مسئولان و شرکتکنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام شهرستان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمانهای آنان تأکید کردند.
شهرستان سردشت در طول دوران انقلاب اسلامی، ۸۵۶ شهید، ۱۶۳ آزاده و بیش از ۸ هزار جانباز را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.