به مناسبت هفته دفاع مقدس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان سردشت با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان سردشت با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آیین، مسئولان و شرکت‌کنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام شهرستان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.

شهرستان سردشت در طول دوران انقلاب اسلامی، ۸۵۶ شهید، ۱۶۳ آزاده و بیش از ۸ هزار جانباز را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.