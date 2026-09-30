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استاندار سمنان از تفکیک پرونده قضایی حادثه اتوبوس دانشجویان سرخه و تسریع در تعیین تکلیف دیه جانباختگان و مصدومان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان گفت: با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان سمنان مقرر شده است پرونده قضایی حادثه اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه به دو پرونده تفکیک شود تا روند رسیدگی به وضعیت مجروحان و جانباختگان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: بخش مربوط به طول درمان و وضعیت مصدومان بهصورت جداگانه پیگیری و پرونده مربوط به متوفیان نیز با سرعت رسیدگی و حکم آن صادر میشود.
استاندار سمنان با اشاره به موضوع پرداخت دیه گفت: با تشکیل دو پرونده، روند تعیین تکلیف دیه نیز تسریع خواهد شد و ۵۰ درصد دیه پرداخت شده است و پس از صدور حکم قضایی، با خاطیان برخورد و مابقی دیه نیز پرداخت میشود.
کولیوند درباره وضعیت مدیران مرتبط با حادثه نیز گفت: مدیرانی که در همان زمان حادثه از مسئولیت خود برکنار شدند، در حال حاضر بهعنوان کارشناس فعالیت میکنند و در صورت احراز قصور و مسئولیت آنان در پرونده قضایی، برخورد قضایی انجام خواهد شد.
اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه هشتم مهر سال گذشته در محور سمنان ـ سرخه با یک دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد؛ حادثهای که در جریان آن سه دانشجو جان باختند و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند.