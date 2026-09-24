پخش زنده
امروز: -
آیین هوشمند سازی ۱۰۰ کلاس درس شهرستان چابهار با حضور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: این اقدام با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت فرآیند یادگیری دانشآموزان انجام شده است.
رسول صفرزائی با تأکید بر آموزش صد درصد حضوری به عنوان خط قرمز نظام تعلیم وتربیت بر استمرار جهاد علمی در سراسر استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی، از احداث هزار و ۸۰۰ طرح و هشت هزار و ۵۹۲ کلاس درس جدید خبر داد که سرانه فضای آموزشی استان را به میانگین کشوری ارتقا خواهد داد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: توسعه کمی و کیفی هنرستانها، افزایش مدارس استثنایی و عشایری و همچنین بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش، از دستاوردهای مهم کار جهادی در دولت اخیر بوده است.