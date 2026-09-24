به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حمزه احمدی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از اطلاع از وجود مقدار زیادی سوخت دپو شده قاچاق در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سوخت قاچاق شدند و پس از هماهنگی‌های لازم، نسبت به انجام بازرسی اقدام کردند.

سرهنگ احمدی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد.