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سرپرست پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حمزه احمدی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از اطلاع از وجود مقدار زیادی سوخت دپو شده قاچاق در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سوخت قاچاق شدند و پس از هماهنگیهای لازم، نسبت به انجام بازرسی اقدام کردند.
سرهنگ احمدی افزود: در بازرسیهای صورت گرفته ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد.