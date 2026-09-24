به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت‌: با دستور کتبی دادستان مرکز استان خطاب به نیروی انتظامی و دادستان‌های شهرستان‌ها، ورود خودرو آفرود و موتورسیکلت‌های کراس به مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع شد.

وی افزود: ورود و تردد وسایل نقلیه در مناطق چهارگانه محیط زیست استان ممنوع است و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

دریکوند ادامه داد: تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در مناطق حساس طبیعی می‌تواند موجب تخریب زیست‌بوم، آسیب به پوشش گیاهی و ایجاد مزاحمت برای حیات وحش شود و این موضوع نیازمند توجه جدی و رعایت ضوابط از سوی شهروندان و گردشگران است.

وی تأکید کرد: نیرو‌های محیط زیست با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی، تردد‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

دریکوند افزود: خراسان شمالی به واسطه برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند، تنوع زیستی کم‌نظیر و منظرگاه‌های طبیعی منحصر‌به‌فرد، یکی از مهم‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی به شمار می‌رود، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها باید در چارچوب اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد.