به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پیکرآیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، یکم مهر ماه با حضور علما، مراجع، مسئولان، شاگردان و اقشار مختلف مردم در قم تشییع و پس از اقامه نماز، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد. روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.