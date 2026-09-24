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مراسم گرامیداشت یاد و خاطره عالم مجاهد مرحوم آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید در حوزه علمیه دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پیکرآیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، یکم مهر ماه با حضور علما، مراجع، مسئولان، شاگردان و اقشار مختلف مردم در قم تشییع و پس از اقامه نماز، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.
آیتالله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.
ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.
این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر میشد. روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.