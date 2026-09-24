وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: فاصله میان دانستن و ساختن باید در هنرستان‌ها به مهارت تبدیل شود تا تولید و اقتصاد مقاومتی تقویت شود.

سید محمد اتابک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما گفت: کشور‌هایی که امروز در اقتصاد دنیا تأثیرگذار هستند، از سال‌های جوانی و دوران تربیت نسل‌های خود، نگاه اقتصادی و تولیدی را در جامعه نهادینه کرده‌اند.

وی افزود: اگر قرار است تولید و اقتصاد ارزش افزوده پیدا کند، نهادینه کردن آن باید از هنرستان‌ها و محیط‌های آموزشی آغاز شود.

اتابک با اشاره به افزایش مشارکت زنان در اقتصاد کشور گفت: امروز مشارکت خانم‌ها در اقتصاد بسیار بالا رفته و این بخش عظیمی از مشارکت اقتصادی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ چه در محیط‌های مختلف و چه در کارگاه‌های تولیدی.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت نهادینه شدن این نگاه از داخل مدرسه آغاز می‌شود و تربیت مدرسه‌ای در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد.

وی افزود: دولت چهاردهم، سرمایه‌گذاری روی مدارس را در اولویت قرار داده و تأکید رئیس‌جمهور نیز همواره این بوده که اصلاح و درست کردن این مسیر از پایه و از مدارس آغاز شود.

اتابک گفت: همه وزارتخانه‌ها، حتی وزارتخانه‌های غیرآموزشی و وزارتخانه‌های تخصصی، برای ایجاد مدرسه تکالیفی دارند و به همین دلیل شرایط امروز کشور باعث شده است مدرسه به یک موضوع مهم تبدیل شود.

وی ادامه داد: تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور باید در همین شرایطی که هنرآموزان در حال یادگیری کار هستند، فاصله بین دانستن و ساختن را به مهارت تبدیل کند و مهارت‌های لازم را به آنان بیاموزد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با این رویکرد، تولید در کشور نهادینه می‌شود، توان تولید و تکیه بر تولید داخلی افزایش می‌یابد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رشد می‌کند.

اتابک گفت: نتیجه این روند، ایجاد ثروت عمومی و افزایش توان اقتصادی کشور خواهد بود.