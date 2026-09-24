\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0634\u0627\u0645\u062e \u0634\u0647\u062f\u0627\u061b \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06a9\u0648\u0647 \u062f\u0631 \u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f4\u06f8\u06f6 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\u00a0