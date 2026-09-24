به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری، درباره این خبر اظهار داشت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری با سلاح سرد در محدوده باغ دولت آباد یزد بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات، مشخص شد در درگیری که در ساعات پایانی شب رخ داده یکی از اراذل و اوباش سابقه دار با سلاح سرد (قمه) به دو نفر از شهروندان حمله کرده و آنها به شدت مجروح، که با حال وخیم به بیمارستان منتقل و بستری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع تیمی از ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد و همچنین عوامل کلانتری ۱۳ شهید رجایی تشکیل و با اخذ مجوز قضایی، شرور متواری را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در شهر یزد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد، افزود: در این زمینه پرونده تشکیل و این مجرم سابقه دار که دارای سوابق متعددی مانند چاقوکشی، نزاع و درگیری، مزاحمت و... است به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.

سردار دلیری در خاتمه امنیت مردم را خط قرمز پلیس دانست و گفت: استان یزد جایی برای شرارت و اراذل و اوباش نیست.