کاراته کاران بازهم با لباس سپاهان به مسابقات کشوری و بین المللی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رشته کاراته پس از ۱۴ سال در باشگاه سپاهان فعالیت خو د را از سر گرفت.

کاراته سپاهان پیش از این و در سال ۲۰۱۱ میلادی، در دومین دوره جام باشگاه‌های کاراته جهان در استانبول ترکیه، با غلبه‌بر نمایندگان الجزایر، ترکیه، فرانسه و ایران به قهرمانی رسیده بود.

آکادمی کاراته فولاد مبارکه سپاهان در نخستین سال فعالیت خود در شهر‌های فولادشهر، اصفهان، زرین‌شهر، مبارکه، شاهین‌شهر و گلپایگان راه‌اندازی می‌شود.