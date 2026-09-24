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کاراته کاران بازهم با لباس سپاهان به مسابقات کشوری و بین المللی اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رشته کاراته پس از ۱۴ سال در باشگاه سپاهان فعالیت خو د را از سر گرفت.
کاراته سپاهان پیش از این و در سال ۲۰۱۱ میلادی، در دومین دوره جام باشگاههای کاراته جهان در استانبول ترکیه، با غلبهبر نمایندگان الجزایر، ترکیه، فرانسه و ایران به قهرمانی رسیده بود.
آکادمی کاراته فولاد مبارکه سپاهان در نخستین سال فعالیت خود در شهرهای فولادشهر، اصفهان، زرینشهر، مبارکه، شاهینشهر و گلپایگان راهاندازی میشود.