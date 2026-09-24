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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرمآباد گفت: در ششماهه اول سال ۳۳۰ قلاده سگ بدون صاحب جمعآوری و عقیمسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رضا ماجدی اظهار کرد: در راستای ساماندهی سگهای بلاصاحب و کاهش جمعیت سگهای ولگرد در سطح شهر، طی ۶ ماه گذشته ۳۳۰ قلاده سگ جمعآوری و پس از طی مراحل لازم، عقیمسازی شدهاند.
وی افزود: جمعآوری و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب از جمله برنامههای سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرمآباد است که باهدف ساماندهی وضعیت این حیوانات و کاهش مشکلات ناشی از حضور آنها در معابر و مناطق شهری دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرمآباد تأکید کرد: روند جمعآوری و ساماندهی سگهای بلاصاحب در سطح شهر ادامه دارد و تلاش میشود این موضوع با استفاده از روشهای اصولی و در چارچوب ضوابط مربوطه مدیریت شود.